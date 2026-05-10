Restricción vehicular lunes 11 de mayo: Revisa si podrás circular por la región Metropolitana
Entre mayo y agosto, cada día serán miles los vehículos con prohibición de tránsito en la capital debido a la restricción vehicular y las multas a las que se exponen quienes incumplan la normativa. A continuación, el calendario completo.
Desde el 1 de mayo inició la restricción vehicular 2026, una medida enfocada en disminuir la contaminación ambiental en la Región Metropolitana y cuya aplicación se extenderá hasta el 31 de agosto del presente año.
Cabe precisar que dicha medida regirá de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, con excepción de los días festivos.
¿Qué autos tienen restricción este lunes 11 de mayo?
- Con sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9.
- Sin sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 6, 7, 8 y 9.
Dentro del anillo Américo Vespucio, todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de transitar.
Restricción vehicular 2026: Conoce el calendario completo
Automóviles, station wagons y similares con sello verde, según el último dígito de la placa patente:
- Lunes: 8-9
- Martes: 0-1
- Miércoles: 2-3
- Jueves: 4-5
- Viernes: 6-7
Para vehículos sin sello verde, según el último dígito de la placa patente:
- Lunes: 6-7-8-9
- Martes: 0-1-2-3
- Miércoles: 4-5-6-7
- Jueves: 8-9-0-1
- Viernes: 2-3-4-5
Las multas para quienes incumplan la normativa van desde 1 hasta 1,5 UTM, es decir, entre $70 mil y $90 mil.
¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?
De acuerdo a lo establecido en la norma, en la Región Metropolitana, que incluye toda la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y a motocicletas inscritas antes de ese mismo año.
También rige para vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002.