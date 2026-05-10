“Nos están copiando”: Argentinas acusan a Shakira y Anitta de plagio

El dueto argentino Sorao, compuesto por Tushka y Rebebe, difundió una denuncia pública asegurando que la obra de la cantante colombiana se asimila a una canción de ella estrenada meses antes.

A través de redes sociales, se viralizó una acusación de plagio contra las cantantes Shakira y Anitta por su reciente colaboración “Choka Choka”.

Lo anterior luego de que el dueto argentino Sorao, compuesto por Tushka y Rebebe, realizara una denuncia pública asegurando que la obra de la cantante colombiana se asimila a la canción “Atómica” de ellas.

El video difundido en su cuenta oficial de Instagram ya acumula más de 1 millón de reproducciones y generó diversas reacciones en los comentarios.

“Capaz Shakira y Annita no saben que nos están copiando“, aseguraron.





Denuncian a Shakira y Anitta por posible plagio en su colaboración

En el video compartido, las cantantes argentinas detallan que “hace 5 meses nosotras sacábamos esta canción“, mientras que la de la artista colombiana habría salido hace solo un mes.

En la misma línea, cuentan que al comienzo desestimaron la idea de que fuera plagio: “No nos conocen“, señalaron con honestidad. Pero sin embargo, fueron sus amigos quienes les plantearon que quizás algún productor de ellas las escuchó.

Junto al video, las trasandinas añadieron una descripción solicitando ayuda para saber qué hacer al respecto e hicieron un llamado a etiquetar a Shakira y Anitta.

“Si. Tenemos registrada la canción, pasa que, como la melodía no es exactamente igual, legalmente no hay mucho que podamos hacer. ¿Nos ayudan a llegar a ellas etiquetándolas?“, escribieron.