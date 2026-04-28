Tragedia previa a show de Shakira en Copacabana: Muere trabajador de montaje de escenario

La víctima no sobrevivió, debido a la gravedad de las lesiones que le provocó la falla de una estructura del escenario que está siendo construido en la famosa playa de Río de Janeiro.

Un trabajador del equipo de montaje del escenario para el show gratuito de Shakira en Copacabana, Río de Janeiro, murió este domingo.

A pocos días de la esperada presentación de la colombiana el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Brasil, ocurrió esta tragedia confirmada por las autoridades locales.

La víctima era un hombre de 28 años, técnico de seguridad, que falleció al ser impactado con una estructura del escenario que se desplomó.





Según información entregada por el cuerpo de Bomberos, el trabajador fue aplastado en sus extremidades inferiores mientras operaba un sistema de elevación.

Las otras personas presentes en el montaje lo retiraron del lugar antes de que llegaran los equipos de emergencia y recibiera los primeros auxilios.

A pesar de su rápido traslado a un hospital cercano, el hombre no sobrevivió debido a la gravedad de sus heridas.