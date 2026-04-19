19/ 04/ 2026 22:45

EXCLUSIVO | Cara a cara con el narco: Así es vivir en la favela más peligrosa bajo el Comando Vermelho en Río

Hace seis meses, en Río de Janeiro se libró una verdadera guerra. La policía se enfrentó al Comando Vermelho, una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del continente, que tiene tomada la mayoría de las favelas en Río de Janeiro. Un equipo de Chilevisión Noticias viajó a Brasil, reconstruyó ese sangriento día y se internó de incógnito. Nos encontramos con venta de droga en plena vía pública, un territorio completamente tomado por los narcos y personas que luchan por sobrevivir en medio de las armas.