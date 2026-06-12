Estaba de vacaciones, lo llamaron a último minuto para el Mundial y así reaccionó su pareja

Marcos Senesi fue convocado de emergencia en Argentina tras una baja por lesión. El defensor fue citado mientras su novia filmaba el momento para difundirlo en redes sociales.

Marcos Senesi es el hombre del momento en Argentina. El defensor fue convocado a último minuto y estará con La Albiceleste para el Mundial 2026.

Pese a no ser considerado en un principio, la baja por lesión de Leonardi Balerdi le permitió al nuevo refuerzo del Tottenham de Inglaterra ingresar a la nómina.

Tras recibir el llado del entrenador Lionel Scaloni, la pareja del jugador, Kelci Rose, subió un video para mostrar el instante en el que recibió el llamado en plenas vacaciones.





La reacción de Marcos Senesi y su pareja tras ser llamado

A través de sus redes sociales, la joven reveló que se encontraban en Ibiza para relajarse y desconectarse de todo luego de una exigente temporada.

Mientras Senesi hablaba por teléfono, su novia se tomaba la cara y esperaba ansiosa recibir las novedades sobre su presencia en la cita planetaria.

Posteriormente, ambos se dieron un emotivo abrazo y saltaron de felicidad, confirmando que se irán a Norteamérica para la Copa del Mundo.

Rose es futbolista, tiene 22 años y juega en el equipo femenino del Bournemouth de Inglaterra, coincidiendo con el trasandino que defendió a dicho club en cuatro campañas.

La pareja se conoció el 2024 durante una sesión de fotos, topándose por la presentación de la nueva camiseta de la institución.