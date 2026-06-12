“Más se desvanece lo que…”: Faloon Larraguibel publicó tajante mensaje tras el término de su relación con Raimundo Cerda

Aunque la participante de Fiebre de Baile ha hablado sobre sus emociones en el programa, esta es la primera vez que se sincera en redes sociales.

Este viernes, Faloon Larraguibel lanzó un lapidario mensaje en redes sociales tras el término de su relación con Raimundo Cerda.

En él, la bailarina se sinceró sobre sus sentimientos, por lo que algunos seguidores lo interpretaron como un mensaje dirigido al chico reality.





¿Qué dijo Faloon Larraguibel?

A través de su cuenta de Instagram, Faloon escribió: “Entre más se desvanece lo que sentía por alguien, más recupero lo que sentía por mí”.

Larraguibel no se ha referido directamente al término de su relación con Raimundo, pero sí ha dedicado múltiples shows en Fiebre de Baile para externalizar sus emociones y se ha mostrado vulnerable.

Fue Raimundo quien confirmó el término del romance que duró cerca de un año y medio.

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