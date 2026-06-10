“Lo peor es que eso…”: Faloon Larraguibel frenó en seco supuesta relación con Arturo Vidal

Paula Escobar expuso que un supuesto amigo del volante le habría confesado que en 2009 el futbolista “pensó en dejar a Marité por Faloon”.

Faloon Larraguibel rompió el silencio este martes, luego de que se le vinculara a una presunta infidelidad de Arturo Vidal hacia Marité Matus en el año 2009.

La bailarina zanjó la polémica y desmintió los hechos, dejando en claro al contactarse con Sergio Rojas mediante audios de WhatsApp que no aceptará que se invente información falsa sobre ella.





¿Qué dijo Faloon Larraguibel?

“No tengo la menor idea de eso, de verdad (…) No es que me vuelva loca ni nada, sino que me carga que se inventen cosas, porque a ti te sigue mucha gente, Sergio. Y lo que escuchan es lo que creen”, dijo Faloon en Que Te Lo Digo.

En esa misma línea, agregó: “No estoy dispuesta a que simplemente me involucren con gente que realmente nunca me he topado (…) Eso no es cierto”, sentenció.

“Es súper irresponsable por parte de ella (Paula) contar algo que no es cierto y que ni siquiera me haya preguntado (…) Déjense de inventar cosas, eso no tiene nada que ver conmigo (…) lo peor es que eso me deja mal a mí, y eso no está bien“, comentó la modelo.

¿Qué causó la molestia de Faloon?

Escobar había señalado que tuvo una reunión con un cercano a Arturo Vidal, para hablar de la querella que este último interpondría contra Camilo Huerta.

En ese contexto, la persona le habría mencionado que Sonia Isaza “no fue la única amante de Arturo”.

“Me contaron que la primera mujer con la que Arturo Vidal estuvo mientras estuvo casado era Faloon Larraguibel. Me contaron que en algún minuto Arturo pensó en dejar a Marité por Faloon”, detalló.

Todo esto habría ocurrido en 2009, antes de que Faloon Larraguibel comenzara un romance con Karol Dance.

Incluso Carlos “Gito” Aliaga, uno de los amigos más cercanos de Arturo, fue mencionado dentro de la historia, puesto que Paula aseguró que el futbolista le pidió que fuera a comprarle un collar a Faloon mientras él jugaba en el extranjero.

“Gito compra el collar para entregárselo a Faloon y tenía que entregárselo en el lugar que le señaló, en los caballos… Gito va con la caja del collar y ¿sabes con quién se encuentra? Con Marité”, expuso Escobar.

“Marité le pregunta: ‘¿Y esa caja?’. Y ¿sabes qué le dice? ‘Es para usted’. Le da el regalo que era para Faloon a Marité para que no sospechara”, añadió la periodista.

Finalmente, Escobar precisó que “Marité odia a Faloon“.