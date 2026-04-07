Por no pago de pensión alimenticia: Tribunal decretó cautelares contra Jean Paul Pineda

El exdelantero de Colo Colo fue denunciado por su exesposa, Faloon Larraguibel, con quien tiene tres hijos.

En las últimas horas se conocieron las medidas cautelares que recibió el futbolista Jean Paul Pineda por no pago de pensión alimenticia.

El exdelantero de Colo Colo fue denunciado por su exesposa, Faloon Larraguibel, con quien tiene tres hijos.





Las medidas cautelares que recibió Jean Paul Pineda

El tribunal determinó que Pineda cumpla 15 días de arresto domiciliario, arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir.

Pineda y sus problemas con la justicia

Pineda ha tenido en el último tiempo muchos problemas con la justicia, de hecho en diciembre pasado fue detenido por violación de morada en San Bernardo.

Mientras que en octubre también había quedado privado de libertad tras protagonizar un nuevo hecho de violencia contra su pareja, Valentina Castro.