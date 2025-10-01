 “Cuando está Jean Paul en el departamento pasa algo”: Vecinos en picada contra Pineda por reiterados hechos de violencia - Chilevisión
01/10/2025 17:09

“Cuando está Jean Paul en el departamento pasa algo”: Vecinos en picada contra Pineda por reiterados hechos de violencia

El exfutbolista, de 36 años, fue detenido en su departamento ubicado en calle Froilán Roa, en la comuna de La Florida, durante la noche del martes.

Jean Paul Pineda fue nuevamente detenido por Carabineros tras agredir físicamente a su pareja, Valentina Castro, quien a mediados de agosto fue detenida por delito de asociación criminal.

El exfutbolista, de 36 años, fue arrestado en su departamento ubicado en calle Froilán Roa, en la comuna de La Florida, durante la noche del martes.

Vecinos denunciaron que Pineda y Castro estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el departamento y luego de un par de horas protagonizaron una fuerte discusión que terminó en golpes mutuos de pie y puños. 

Vecinas acusan a Jean Paul Pineda

En conversación con CHV Noticias, uno de los vecinos acusó que siempre que Jean Paul Pineda está en el departamento hay inconvenientes, que van desde peleas con su pareja a música en volumen alto. 

"Se comenzaron a escuchar gritos, de ambos y él la echó del departamento. Luego escuché golpes y ella gritando descontrolada y estaba despeinada y con su ropa como forcejeada y muy nerviosa. Los dos estaban bajo los efectos del alcohol", afirmó el vecino.

"Cuando está Jean Paul en el departamento pasa algo, música fuerte y gritos, siempre, cuando el vivía con Faloon se quedaba con los hijos y los trababa pésimo, se escuchaba todo en el pasillo", agregó. 

