Investigados por tres años: Los detalles del operativo que dejó a pareja de Jean Paul Pineda detenida - Chilevisión

La organización estaba compuesta por 24 hombres y 4 mujeres y se dedicaban a comprar vehículos que habían sido robados para pedir recompensa a los dueños.
Este martes se concretó la detención de Valentina Castro Berríos, pareja de Jean Paul Pineda, en medio de un gigantesco operativo entre las regiones de Arica y Puerto Montt por el delito de asociación criminal.
De acuerdo a la revelación que hicieron en Contigo en la Mañana, la joven de 27 años está vinculada un grupo dedicado al robo de autos y camiones.
Policía de Investigaciones realizó una investigación de más de tres años a la asociación criminal, la que resultó con 28 detnidos.
En total, la organización estaba compuesta por 24 hombres y 4 mujeres.
Hasta el momento los delitos por los que ses persigue son:
Valentina Castro Berríos fue detenida este martes en el domicilio de de Jean Paul Pineda, comuna de San Bernardo.
Junto con ella también fueron capturados su mamá, papá y hermano, todos ligador con la banda.
El grupo familiar se encargaba de comprar vehículos que habían sido robados, con el fin de cobrar la recompensa a los dueños de camiones o venderlos de forma ilegal.
La joven acostumbraba a ostentar sus lujos a través de sus redes sociales e hizo pública la relación con el exfutbolista a fines de junio de este año.