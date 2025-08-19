 Investigados por tres años: Los detalles del operativo que dejó a pareja de Jean Paul Pineda detenida - Chilevisión
19/08/2025 15:54

Investigados por tres años: Los detalles del operativo que dejó a pareja de Jean Paul Pineda detenida

La organización estaba compuesta por 24 hombres y 4 mujeres y se dedicaban a comprar vehículos que habían sido robados para pedir recompensa a los dueños.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se concretó la detención de Valentina Castro Berríos, pareja de Jean Paul Pineda, en medio de un gigantesco operativo entre las regiones de Arica y Puerto Montt por el delito de asociación criminal. 

De acuerdo a la revelación que hicieron en Contigo en la Mañana, la joven de 27 años está vinculada un grupo dedicado al robo de autos y camiones.

Tres años de investigación

Policía de Investigaciones realizó una investigación de más de tres años a la asociación criminal, la que resultó con 28 detnidos.

En total, la organización estaba compuesta por 24 hombres y 4 mujeres.

Hasta el momento los delitos por los que ses persigue son:

  • Asociación ilícita
  • Robo en lugar no habitado
  • Robo con intimidación
  • Delitos tributarios, Falsificación
  • Receptación
  • Infracción a la ley de armas
  • Extorsión
  • Lavado de activos

El rol de la pareja de Jean Paul Pineda

Valentina Castro Berríos fue detenida este martes en el domicilio de de Jean Paul Pineda, comuna de San Bernardo. 

Junto con ella también fueron capturados su mamá, papá y hermano, todos ligador con la banda.

El grupo familiar se encargaba de comprar vehículos que habían sido robados, con el fin de cobrar la recompensa a los dueños de camiones o venderlos de forma ilegal.

La joven acostumbraba a ostentar sus lujos a través de sus redes sociales e hizo pública la relación con el exfutbolista a fines de junio de este año.

