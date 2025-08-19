Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal - Chilevisión

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

La mañana de este martes se confirmó la detención de Valentina Castro Berríos, joven de 27 años y pareja de Jean Paul Pineda, por el delito de asociación criminal.

Según reveló Contigo en la Mañana, la joven fue detenida en el marco de un gran operativo realizado entre las regiones de Arica y Puerto Montt, y que dejó 28 detenidos vinculados a un grupo dedicado al robo de autos y camiones.

En ese contexto, la pareja del exfutbolista fue la última detenida en el operativo, en el cual también fue capturado el resto de la familia de la joven: Su mamá, su papá y su hermano, todos asociados con la banda.

Quién es Valentina Castro

Acorde a lo revelado por el matinal de Chilevisión, la familia de la joven era la que lideraba la presunta banda criminal dedicada al lavado de activos.

En ese contexto, el grupo familiar era el encargado de comprar vehículos que habían sido robados solo horas antes, con el fin de cobrar la recompensa a los dueños de camiones o venderlos de forma ilegal.

De igual manera, en el programa se detalló que la joven habría sido detenida este martes en el domicilio del exmarido de Faloon Larraguibel.

La relación entre la detenida y el exfutbolista fue confirmada por el mismo Pineda a fines de junio de este año y ambos tendrían un emprendimiento en conjunto.

En conversación con Contigo en la Mañana, el exdeportista señaló que no se referiría al tema, pero advirtió que “estoy en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.