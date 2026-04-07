“Jamás ha sido pagada”: Abogada de Faloon Larraguibel expuso la millonaria deuda de Jean Paul Pineda por pensión de alimentos

El exfutbolista paga $466 mil pesos por sus tres hijos. El monto se fijó en abril de 2025 y desde ahí que mantiene deuda.

Este martes, Lya Rojas, abogada de Faloon Larraguibel, explicó los detalles respecto de la medida cautelar que se decretó contra Jean Paul Pineda por no pago de pensión de alimentos.

La abogada aseguró que Jean Paul Pineda no paga desde hace un año y arrastra una millonaria deuda con sus hijos.





¿Qué se sabe sobre las medidas cautelares de Jean Paul Pineda?

“Esta causa por pensión de alimentos comenzó en abril del año 2025 y la pensión de alimentos se decretó en un monto que hoy día asciende a $466 mil pesos por los tres hijos”, detalló Rojas en conversación con Noticias Espectáculos.

En esa misma línea, agregó: “Desde que se fijó esta pensión, al día de hoy, jamás ha sido pagada por parte del demandado”.

Es por ello que el tribunal determinó arresto nocturno durante 15 días, lo que significa que “él (Pineda) deberá pasar en un recinto penitenciario 15 noches y este arresto se ejecuta por parte de Carabineros”.

Según Rojas, Jean Paul Pineda debe $4.756.000 pesos y, finalmente, la abogada aclaró que si no paga una vez que se cumplan los 15 días, “esta medida se puede volver a pedir”.

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