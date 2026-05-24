Restricción vehicular lunes 25 de mayo: Revisa si podrás circular por la Región Metropolitana

Entre mayo y agosto, cada día serán miles los vehículos con prohibición de tránsito en la capital debido a la restricción vehicular y las multas a las que se exponen quienes incumplan la normativa.

Con la restricción vehicular 2026 ya activa, este lunes no podrán transitar todos los vehículos, ya que la medida de protección ambiental restringe a ciertos autos con y sin sello verde en la Región Metropolitana.



Vale recordar que su aplicación regirá de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos, y que su duración se extenderá hasta el 31 de agosto





¿Qué autos tienen restricción este lunes 25 de mayo?

Con sello verde: No circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9 .

No circulan los vehículos cuyas patentes terminan en . Sin sello verde: No circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 6, 7, 8 y 9 .

Dentro del anillo Américo Vespucio, todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de transitar.

Vehículos que deben cumplir con la restricción vehicular

De acuerdo a lo establecido en la norma, en la Región Metropolitana, que incluye toda la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y a motocicletas inscritas antes de ese mismo año.

También rige para vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002.

Restricción vehicular 2026: Conoce el calendario completo

Automóviles, station wagons y similares con sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 8-9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

Para vehículos sin sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 6-7-8-9

Martes: 0-1-2-3

Miércoles: 4-5-6-7

Jueves: 8-9-0-1

Viernes: 2-3-4-5

Las multas para quienes incumplan la normativa van desde 1 hasta 1,5 UTM, es decir, entre $70 mil y $90 mil.