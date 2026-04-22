“Me sentía muerta por dentro”: Faloon Larraguibel reveló duro momento en su relación con Jean Paul Pineda 

La participante de Fiebre de Baile se sinceró sobre su relación con el padre de sus hijos y detalló lo que atravesó durante su matrimonio con el exfutbolista.

Faloon Larraguibel recordó un difícil episodio en su relación con Jean Paul Pineda, padre de sus tres hijos de quien se divorció hace pocos meses

La participante de Fiebre de Baile reflexionó sobre su reciente presentación en la que bailó al ritmo de “La Perla” de Rosalía, con una puesta en escena buscaba representar los vaivenes de una relación tóxica.

“Más allá de que me hayan pasado cosas terribles en mi vida, hay muchas mujeres han pasado o están pasando lo mismo, y a mí me llegan millones de mensajes preguntándome cómo lo hago, cómo salir de este tipo de situaciones”, confesó en El baile de la semana, programa que se emite a través del canal de YouTube de Chilevisión.





Sobre el delicado momento que atravesó en su relación con el exfutbolista, reconoció que “es difícil pero se logra, yo en algún momento también dije ‘no voy a poder salir, estoy hundida en un hoyo’“.

“Uno se siente así, apagada. Pero se logra, si uno quiere se lo tiene que meter en la cabeza y decir ‘esto no lo quiero más’ y estar firme con su decisión. Duele pero se logra salir”, complementó.

Su difícil relación con Jean Paul Pineda

Faloon Larraguibel también abordó su experiencia personal con Jean Paul Pineda, tras un episodio de violencia intrafamiliar en 2024.

“No sentía nada. Lo que hacía lo hacía en modo automático. Me sentía muerta por dentro y así muchas mujeres se deben sentir”, reveló.

De todas formas, la bailarina insistió en que “se logra salir, uno tiene que tener esa fuerza de voluntad para salir de ahí”.