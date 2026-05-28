“Te lo agradezco de todo corazón”: Vasco Moulian no aguantó la emoción tras sensible mensaje de Faloon

El jurado de Fiebre de Baile se mostró conmovido como nunca antes en el programa con la presentación de la participante y expresó su agradecimiento por haber logrado emocionarlo.

La noche de eliminación en Fiebre de Baile dejó la pista llena de emociones, logrando conmover incluso a Vasco Moulian quien abrió su corazón tras la presentación de Faloon Larraguibel.

La bailarina sorprendió con una puesta en escena de baile contemporáneo al ritmo de Easy on me de Adele con una coreografía llena de sentimientos.

Tras eso, entregó una emotiva reflexión sobre las luchas personales para salir adelante en los días más difíciles.





“Hay días en los que la tristeza pesa mucho más que el cuerpo. Yo sé que muchas personas pasan esto. Quisimos un poquito representar eso, en que la tristeza pesa mucho más que el cuerpo, en que hay días que son malos, pero aún así uno tiene que salir adelante”, expresó visiblemente emocionada.

Vasco no aguantó la emoción

A la hora de la evaluación, Vasco Moulian se mostró profundamente conmovido por la performance y la reflexión de Faloon Larraguibel.

“Potente, Faloon. Bueno, me toca harto el tema. Yo vengo de una familia que la tristeza nos pesa mucho más que el cuerpo muchísimas veces y muchos, muchos días”, expresó.

El estricto juez de Fiebre de Baile resaltó que “es lo más abstracto que te he visto, lo más contemporáneo y lo más profundo. Me emocioné harto. Y muchas veces, menos es más”.

“Tus bailes en general son carnaval siempre. Y esto me encantó y me emocioné. Así que te lo agradezco de todo corazón“, valoró Moulian al borde de las lágrimas.