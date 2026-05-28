El biministro de Transportes y Obras Públicas acusó que el gobierno de Gabriel Boric postergó pagos a operadores en regiones y la deuda superaría los $30 mil millones.

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, denunció este jueves la existencia de una deuda de más de $30 mil millones arrastrada desde el gobierno de Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Biobío, el secretario de Estado afirmó que “son deudas reales, no son deudas fantasmas, de contratos firmados desde el año 2022”.

La autoridad sostuvo que los adeudados son “proveedores de regiones, en diferentes modalidades como servicio de transporte público rural, embarcaciones”. Además, detalló que los pagos fueron postergados para este año y se enteraron por “reclamos de los mismos operadores”.

“Frente al alza del petróleo, el mayor dolor de muchos operadores —incluso de pequeños operadores— no era el alza, eran las deudas pendientes”, afirmó.





“Estaban a punto de quebrar”

“Había operadores que cumplen un rol fundamental en regiones, de conectividad, y no se les pagaba de junio del año pasado; había operadores que son clave en regiones, en algunas comunas rurales, a los que se les adeudaba $800 o $900 millones y estaban a punto de quebrar”, relató el titular de Transportes.

Teniendo en cuenta esta situación, el biministro aseguró que la “reacción automática” del gobierno fue agilizar los trámites para estar al día con las deudas pendientes.

“(Son) deudas para las cuales no estaba el presupuesto. Entonces, eso va a generar una presión financiera adicional al sistema de transporte del país entero“, alertó.

“El servicio se prestó, y eso es lo más preocupante, ya que los operadores cumplieron con el contrato firmado. Hay algunos casos que están en el límite o ad portas de firmar”, agregó.

De acuerdo a sus declaraciones, estos pagos pendientes corresponderían a los años 2022, 2023, 2024 y 2025. “No es solo un desorden administrativo, es un tema de irresponsabilidad financiera. Ya iniciamos los sumarios y seguiremos investigando todo esto”, indicó.