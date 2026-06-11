“Qué noticia…”: Marité Matus respaldó a Faloon Larraguibel y desmintió rumores de infidelidad de Arturo Vidal

La bailarina de Fiebre de Baile también había negado tajantemente la información.

Durante la noche de este miércoles, Marité Matus rompió el silencio y respaldó a Faloon Larraguibel, negando los rumores de infidelidad con Arturo Vidal.

La bailarina de Fiebre de Baile también había negado tajantemente la información, por lo que ambas zanjaron la polémica.





¿Qué dijo Marité Matus?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Matus compartió la noticia y escribió: “Qué noticia más falsa”.

Sumado a ello, la empresaria compartió una serie de emojis riendo y con forma de payaso.

“Me contaron que la primera mujer con la que Arturo Vidal estuvo mientras estuvo casado era Faloon Larraguibel. Me contaron que en algún minuto Arturo pensó en dejar a Marité por Faloon”, señaló Paula Escobar en Que Te Lo Digo.

En dicha oportunidad, Faloon se contactó con Sergio Rojas y lo increpó: “Déjense de inventar cosas, eso no tiene nada que ver conmigo (…) lo peor es que eso me deja mal a mí, y eso no está bien”, concluyó.

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