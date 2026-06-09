“Eso hacen los narcisistas”: Audiencia entre Camilo Huerta y Marité Matus se aplazó hasta agosto y ella arremetió en redes

La empresaria habría presentado un certificado médico por estrés para asistir vía telemática a la audiencia; esto mientras se encuentra de viaje en Argentina.

Este martes, Camilo Huerta llegó a tribunales por la querella que interpuso contra Marité Matus por injurias graves con publicidad.

La instancia no estuvo exenta de polémica, puesto que Marité se presentó vía remota y habría presentado una licencia médica por estrés para justificar su ausencia; esto mientras está de viaje en Argentina.





¿Por qué Marité Matus no llegó a tribunales?

Al respecto, la audiencia terminó aplazándose para agosto de este año y el abogado de Camilo, Rodrigo Núñez, explicó los detalles.

“La defensa de la señora Matus solicitó reagendamiento de esta audiencia, particularmente porque asumió el patrocinio el día de ayer en la tarde, y en ese sentido necesitaba todos los antecedentes para poder enfrentar la audiencia y el desarrollo de la misma”, detalló.

El abogado declinó referirse a la ausencia de Marité y su viaje a la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, horas antes de la audiencia, Matus se refirió a su expareja en su cuenta de Instagram, puesto que en su última publicación, una usuaria le comentó: “¡Ojalá con ese viaje logres olvidar a Huerta!”.

En los comentarios, múltiples personas plasmaron sus opiniones y Marité respondió a una persona en particular.

“¿Loca? Estoy super cuerda ¡Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse! Eso hacen los narcisistas. Igualmente prefiero ser catalogada de ‘loca’ que infiel, cafiche y estafadora”, concluyó.

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