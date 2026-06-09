“¿Son verdaderos esos mensajes?”: La reacción de Camilo Huerta tras ser consultado por su vínculo con José Antonio Neme

El chico reality llegó hasta los tribunales de justicia por la querella que interpuso contra Marité Matus por injurias.

Este martes Camilo Huerta llegó hasta los tribunales de justicia en el marco de la querella que interpuso contra Marité Matus por injurias graves con publicidad.

En ese contexto, la audiencia se aplazó hasta agosto de este año, debido a que la defensa de la empresaria asumió su representación ayer, por lo que necesitaba tiempo para conocer la causa.





La reacción de Camilo Huerta por José Antonio Neme

Al respecto, la llegada de Camilo no estuvo exenta de polémica, puesto que se le preguntó por distintas aristas de la querella.

En ese contexto, a Huerta se le consultó cuáles dichos de Marité fueron los que más le dolieron y él respondió: “No sé nada de eso todavía.

Plan Perfecto estuvo en el lugar y Conty Ganem le preguntó directamente por este presunto chat que Camilo habría tenido con un amigo, confesándole haber tenido relaciones extramaritales con un hombre por dinero.

“¿Tú sabes que te vincularon con José Antonio Neme durante este tiempo?”, le preguntaron a Huerta quien se sorprendió y luego sonrió: “Tendrán que hacerse cargo de esas cosas”, contestó.

Finalmente, Conty sentenció: “¿Son verdaderos esos mensajes?”, a lo que Camilo se retiró del lugar, asegurando: “Bueno… acá el abogado se va a referir al tema. Muchas gracias por todo”.

Todos los detalles sobre la audiencia de Camilo Huerta estarán disponibles este martes en Plan Perfecto, después de Contigo en Directo, por las pantallas de Chilevisión.