“Que pare y deje de…”: Confirman que Arturo Vidal demandará a Camilo Huerta por dichos sobre sus hijos en televisión

El equipo de comunicaciones del futbolista aseguró que la demanda será presentada este lunes 1 de junio.

Este viernes, el equipo de comunicaciones de Arturo Vidal confirmó a la panelista Camila Campos que Arturo Vidal demandará a Camilo Huerta por mencionar a sus tres hijos en televisión.

“El King” estaría muy molesto, sobre todo después de que Huerta asegurara que los menores de edad reciben una pensión de alimentos de $90 millones de pesos, poniendo en peligro la seguridad de su familia.





Arturo Vidal demandará a Camilo Huerta

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Campos, también conocida como “Camilísima”, detalló: “Efectivamente se va a poner una demanda contra Camilo Huerta por estos dichos”.

En esa misma línea, agregó: “Me cuentan que Arturo está bastante molesto; me dicen que cómo la pensión va a ser de 90 millones de pesos si eso es básicamente lo que gana”.

Actualmente, El King recibiría un sueldo de aproximadamente $115 millones mensuales, según expuso Campos.

La demanda se presentará el próximo lunes 1 de junio y tendrá como fin “que Camilo Huerta pare y deje de hablar de la familia”, confesaron fuentes cercanas a Arturo.

Los dichos de Camilo tienen relación con la entrevista que concedió en Primer Plano, donde aseguró que los hijos de Marité Matus lo consideraban más a él como figura paterna.

Luego, Camilo ingresó a un reality show donde expuso que Marité recibiría $90 millones de pesos de pensión alimenticia.

Finalmente, a Arturo le habría molestado que Camilo dijese en el encierro que El King gasta $200 millones en un fin de semana en un casino con amigos y su pareja.

Finalmente, la exposición de altas sumas de dinero en televisión, que no serían reales, pondría en riesgo la seguridad de su familia.