“Se pasó mil pueblos”: Marité Matus arremete contra Camilo Huerta tras hablar de sus hijos en Primer Plano

La empresaria aseguró que sus hijos aman a su padre, Arturo Vidal, y que a Camilo Huerta lo veían como “un hermano”.

Marité Matus reaccionó en vivo a la entrevista que Camilo Huerta otorgó en Primer Plano este viernes y se fue con todo en contra de su expareja.

Esto, luego de que Huerta asegurara que los tres hijos de Marité le escribían cartas donde mencionaban que “querían que yo fuera su papá”, lo que enfureció a la empresaria.





¿Qué dijo Marité Matus?

Al respecto, Marité llamó al estelar de Chilevisión y mencionó: “Se pasó mil pueblos en hablar de mis hijos; eso de que lo veían como un papá o que se lo pidieron, no sé, eso es absolutamente falso”.

En esa misma línea, agregó: “Claramente, esto lo dijo para provocarme a mí o al papá de mis hijos. Si es verdad que mis hijos son tiernos, que hacen cartas, ellos quieren a todo el mundo”.

“¿Pero así como pedirle que sea su papá? Mis hijos tienen a su papá, aman a su papá, ¿ya? Yo creo que se equivocó quizás”, indicó la empresaria.

Marité confesó que la entrevista de Camilo provocó un cúmulo de emociones en ella, al ver cómo sus percepciones de la historia son tan opuestas.

Sin embargo, sobre sus hijos fue tajante y expuso que ellos “lo veían como un hermano, como Camilo para mí era como un hijo más, ¿pero así como papá? Imposible”, cerró.

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