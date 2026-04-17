“Eso que dicen que soy cafiche…”: Camilo Huerta rompió el silencio tras quiebre y dichos de Marité Matus

El exYingo contó detalles de su separación en la entrevista que se emite esta noche en Primer Plano y desmintió que haya existido una infidelidad en su matrimonio.

Camilo Huerta rompió el silencio tras su mediático quiebre con Marité Matus y las polémica que se desató a raíz de una supuesta infidelidad con Trinidad Neira.

El exYingo dio una entrevista exclusiva a Primer Plano, que se emite la noche de este viernes, en la que abordó los detalles de su separación con la ex de Arturo Vidal, y de paso deslizó una tensa relación con el futbolista.

“Decirle a la gente que yo nunca he sido infiel. A partir de esos mensajes que no existen de mi parte, todo lo que puede decir, yo creo que se derrumba un poco”, afirmó en conversación con Fran García-Huidobro.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones que ha hecho Marité Matus sobre los regalos y el dinero que desembolsó durante su relación.

“Eso que dicen que soy cafiche, que tengo las cosas… Yo no he sacado las cosas, yo me fui un día de la casa y nunca más volví”, expuso.

“Yo me enamoré de Marité de cómo era ella conmigo, también esa conquista que ella tiene, esa cuestión que te trae el reloj, que te trae el celular, uno también como que en cierto modo te empiezan, no sé si la palabra, pero como a comprar“, agregó.

Camilo Huerta deslizó tensión con Arturo Vidal

Por otra parte, Camilo Huerta se refirió a la relación que tenía con Arturo Vidal, exmarido de Marité Matus, y expuso ciertos roces

“Mira, yo nunca tuve un problema con Arturo”, aclaró en un inicio.

Sin embargo, señaló que “él quizás los tenía conmigo por estas publicaciones que hacía Marité donde a él lo emplazaba y me dejaba a mí por sobre él”.