Retención de hasta 180 días y endurecer penas: Las nuevas medidas migratorias anunciadas por pdte. Kast

Los anuncios se realizaron en el marco de una inspección a las obras de la zanja fronteriza entre Arica y Tacna.

Durante una visita a la frontera norte del país, el presidente José Antonio Kast anunció dos medidas para reforzar el control migratorio y facilitar la expulsión de extranjeros que se encuentren de manera irregular en territorio nacional.

Desde el paso fronterizo de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, el mandatario informó que impulsará una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión, pasando de cinco a 60 días, con posibilidad de extenderlo hasta 180.

Además, adelantó un proyecto de ley para endurecer las penas contra las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes, apuntando a quienes facilitan el ingreso y traslado irregular de personas por la frontera norte.

Los anuncios se realizaron en el marco de una inspección a las obras de la zanja fronteriza entre Arica y Tacna. Según las autoridades, ya se han habilitado más de 10 kilómetros en la zona y cerca de 30 kilómetros en total, considerando otras regiones del norte.