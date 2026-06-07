Criteria: Aprobación del pdte. Kast repunta y un 62% respalda propuesta de Registro de Vándalos

Según el sondeo, el mandatario mostró una recuperación en su evaluación presidencial tras aumentar cuatro puntos porcentuales. Esto coincide con los recientes anuncios en su primera Cuenta Pública.

La última encuesta Agenda Criteria mostró una recuperación en la aprobación del presidente José Antonio Kast, luego de dos semanas consecutivas de retrocesos.

Según el sondeo, la aprobación del mandatario subió cuatro puntos porcentuales y alcanzó el 40%, mientras que la desaprobación cayó seis puntos, pasando de 53% a 47%.

Además, la percepción sobre el manejo de la situación de emergencia también mejoró. Quienes consideran que el gobierno está siguiendo el camino correcto aumentaron de 34% a 40%, igualando a quienes creen que el rumbo es incorrecto, que descendieron al mismo porcentaje.

El informe también detectó una mejora en varios atributos asociados a la gestión presidencial. La capacidad de Kast para “dar seguridad al país” registró un alza de siete puntos, llegando al 50%, mientras que la percepción de que sabe “cómo enfrentar la delincuencia” subió seis puntos hasta el 44%.

En tanto, sus fortalezas mejor evaluadas siguen siendo la capacidad para “hacer crecer la economía”, con un 56%, y para “dar estabilidad al país”, con un 51%.

Evaluación a Registro de Vándalos e Incivilidades

En materia de seguridad, uno de los anuncios más respaldados de la reciente Cuenta Pública fue la propuesta de quitar beneficios sociales a quienes cometan delitos o incivilidades, mencionada por el 31% de los encuestados entre las medidas más valoradas.

Lo anterior solo fue superado por el plan de intervención en 50 barrios críticos (40%) y el subsidio a la vivienda para la clase media (34%).





La encuesta también consultó directamente sobre la creación de un Registro Nacional de Vandalismo. Un 62% se mostró favorable a que exista un registro y que las personas incorporadas en él pierdan algunos beneficios sociales.

Por otra parte, un 21% respaldó la creación del registro, pero sin la pérdida de ayudas estatales, privilegiando sanciones económicas. Solo un 7% se manifestó en contra de la iniciativa, mientras que un 10% dijo no tener una opinión definida.

Cabe mencionar que la medición fue realizada entre el 4 y el 7 de junio mediante un panel online, con una muestra de 802 personas mayores de 18 años de todo el país.

Revisa la encuesta completa acá.