Ministro Rabat no descarta indulto a violadores de niños: “Deberá ponderarlo”

En una reciente entrevista, el titular de Seguridad aseguró que el presidente Kast ha recibido desde el 11 de marzo más de 40 solicitudes de indulto.

En una reciente entrevista, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de indultar a violadores de derechos humanos y violadores de niños durante la actual administración.

En conversació con CNN, el titular de la cartera aseguró que cada indulto se debe evaluar en su respectivo caso y evitó hablar de una respuesta general.

Según declaraciones del actual ministro y exabogado de Augusto Pinochet, el presidente José Antonio Kast ha recibido desde el 11 de marzo más de 40 solicitudes de indulto , entre las cuales se encuentran violadores de derechos humanos durante la dictadura, además de presos del estallido social y reos comunes.





Ministro Rabat ante eventuales indultos: “Va a depender de las circunstancias del caso”

Tras ser consultado por Mónica Rincón respecto a si “¿Usted no cree que las violaciones de derechos humanos sean imposibles de indultar?“, el ministro de Seguridad enfatizó que se evaluarán los antecedentes de cada condenado.

“Va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo, que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito, los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente. Entonces, per se, no se trata de una respuesta general, porque creo que no corresponde si no se analiza la situación en particular”, aseguró Rabat.

“Y, por ejemplo, ¿se acuerda que fue muy polémico en la campaña? ¿Un violador de niños puede ser merecedor de un indulto?”, insistió Rincón.