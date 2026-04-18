“No tiene nada que ver”: Camilo Huerta mostró sus chats con Trini Neira y Primer Plano tuvo acceso a pruebas de Marité

Fran García-Huidobro leyó las pruebas de Marité Matus, en las que Camilo y Trinidad habrían confirmado un encuentro íntimo entre ambos.

Este viernes, Camilo Huerta rompió el silencio en Primer Plano y le mostró a Fran García Huidobro las conversaciones que mantuvo con Trinidad Neira, negando que haya sido infiel a Marité Matus.

En paralelo, la conductora tuvo acceso a las presuntas conversaciones que Marité encontró, confirmando que en ellas, tanto Camilo como Trinidad hablan de haber estado juntos íntimamente.





¿Qué dijo Camilo Huerta?

“Yo no he manipulado ningún mensaje”, expuso Camilo, quien le mostró a García Huidobro conversaciones con Trinidad que datan del año 2023.

Según explicó Huerta, estos mensajes hablan de una fiesta que él realizó en ese año, a la que asistió Trinidad junto a Bimza, quien en ese entonces era su pareja, Pamela Díaz y Kanela.

Trinidad: Camilo, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde está el estacionamiento?

Camilo: ¿Llegaste?

Trinidad: Mi mamá dijo que había estacionamiento.

Camilo: Te voy a buscar.

Trinidad: Ya estoy en la esquina con Kanela, estacionamos por aquí; al final vamos caminando.

Tiempo después, Camilo le escribió: “Felicidades, Trini, por todo lo que estás haciendo. Dale con todo. Felicitaciones y éxito”, respecto del estreno de la canción de ella con Bimza “No Esperes Más”.

Acto seguido, Fran se percata de que la conversación tiene un aviso que dice: “Cambió tu código de seguridad con Trini Neira”, a lo que él respondió: “Eso no tiene nada que ver”.

“Todos hablaron de que había temas de que le decía cabra chica, que era exquisita, que le ponía emoticones, ‘sin enamorarse’, y algunos términos que ni siquiera existen ahí”, comentó Huerta.

Al respecto, Fran García Huidobro tuvo acceso a las presuntas pruebas que Marité Matus tiene y confirmó que son fotografías al teléfono de Camilo, donde aparece la mano de la empresaria. Es decir, no serían capturas de pantalla.

“El mensaje es de Trinidad Neira (…) dice: ‘Qué rico’, que ‘cabra chica’, ‘la que come callada come dos veces’… sí, también dice que hasta tres”, mencionó García-Huidobro, quien parafraseó la conversación, dado que es una prueba judicial.

Finalmente, la animadora expuso: “Y que no hay ningún problema en volver a arrancarse del lugar donde estaban para volver a hacer eso que hicieron. Pancha (Merino), toma, por favor, que ya no quiero ver más”.

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