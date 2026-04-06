“Alguien está mintiendo”: Pamela Díaz defiende a su hija tras querella que involucra a Matus y Gallardo

La acción judicial fue presentada por Trinidad Neira y Camilo Huerta por el delito de injurias graves con publicidad.

Pamela Díaz confirmó que su hija, Trinidad Neira, ingresó una querella contra Marité Matus y Gissella Gallardo tras ser vinculada sentimentalmente con Camilo Huerta, exesposo de Matus.

La acción judicial fue presentada por Neira en conjunto con el ex chico Yingo: Ambos acusan a Matus y Gallardo del delito de injurias graves con publicidad.

En conversación con Primer Plano, Díaz afirmó: “Sé que hay otras cosas más que no las puedo decir, pero en general con toda la gente que le creyó a la Marité, me imagino que en algún momento se tendrá que saber esto“.

“Por algo puso la Trini una querella contra Gissella y Marité y, simple, alguien está mintiendo”, apuntó La Fiera, manifestando su apoyo a su hija.

“En general, siempre he dicho mis cosas a la cara, no tengo ningún problema. Y creo que ahora lo más probable es que la Trini tenga que hablar. Yo no tengo nada que hablar, no soy vocera”, precisó después.





La respuesta de Gissella Gallardo tras querella

Primer Plano conversó con Gissella Gallardo, pero aseguró que no tenía conocimiento de la acción judicial presentada por la hija de Pamela Díaz.

“No sé nada. Uno puede demandar a cualquier persona, el tema es que después la querella sea admitida o admisible“, señaló la panelista de televisión.

Cabe mencionar que Trini Neira y Camilo Huerta estarían pidiendo la pena de presidio menor con indemnización en contra de Matus y Gallardo.