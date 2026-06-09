Cae narco influencer conocido como “El Pollo”: Vendía droga por Instagram simulando comercio de pollos asados

Carabineros logró la incautación de un cargamento de más de 250 millones de pesos que iban a ser vendidos a través de redes sociales.

Carabineros del OS7 descubrió que bajo un perfil de venta de pollos asados a través de Instagram, un narcotraficante ofrecía grandes cantidades de droga en Arica.

Tras una serie de seguimientos y operativos, se logró su detención y la incautación de un cargamento de más de 250 millones de pesos.

Según la información recogida por Carabineros, este individuo iba a buscar droga al límite con Bolivia y la transportaba hasta Arica para posteriormente venderla a través de redes.