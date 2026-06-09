¿Dónde está mi plata? El agobio de vivir sin sueldo ni cotizaciones
En reportajes A Fondo, CHV Noticias investigó una serie de denuncias de trabajadores que llevan un largo tiempo en medio de la incertidumbre y conoceremos las respuestas que da la justicia.
¿Qué hacer si no le pagan el sueldo y luego se da cuenta de que tampoco le pagaron las cotizaciones, ni el seguro de salud, ni el de cesantía? En reportajes A Fondo, CHV Noticias investigó una serie de denuncias de trabajadores que llevan un largo tiempo en medio de la incertidumbre y conoceremos las respuestas que da la justicia.