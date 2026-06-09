Inminente lluvia en Santiago: La hora exacta en que inician las precipitaciones en la región Metropolitana

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, adelantó a qué hora comenzarán las precipitaciones y pronosticó los montos que caerán en la zona centro-sur del país este miércoles.

Para la madrugada este miércoles está pronosticado el inicio de las lluvias en gran parte de la Región Metropolitana, producto de un sistema frontal que continúa dejando precipitaciones en la zona sur del país.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, aclaró que el frente por ahora está situado al sur de la región del Maule y afectando también a las regiones del Biobío, La Araucanía y parte de Los Ríos.

Para el caso de la zona central, la profesional adelantó que las lluvias deberían llegar a Santiago a eso de las 5:00 de la madrugada y podrían extenderse hasta alrededor de las 17:00 de las tarde.

Posibles tormentas y granizos en la RM

En concreto, en cuanto a los pulsos de precipitaciones en la región Metropolitana, estos se concentrarán principalmente entre las 8 y las 11 de la mañana.

“Tormenta eléctrica podríamos tener en la capital, puede que se forme algo en alta cordillera, pero esto está más enfocado al área del Maule, porque tiene que haber un contraste de masas de aire más cálido y frío”, agregó.

Lo mismo con los granizos, ya que al ser un sistema de aire frío, Göhler adelantó que hay posibilidades de que ocurra este fenómeno pero en las zonas cordilleranas.





Estos son los montos esperados de lluvia

Finalmente, la meteoróloga pronóstico los milímetros que podrían caer este miércoles en la zona centro-sur, junto con adelantar el monto acumulado en la zona sur del país.