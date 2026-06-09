Alerta por sistema frontal esta semana: Senapred advierte por lluvias a 10 comunas de la RM

Las precipitaciones llegarán este miércoles y también se espera que llueva el fin de semana.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este martes Alerta Temprana Preventiva para diez comunas de la Región Metropolitana.

Lo anterior, conforme al sistema frontal que llegará a Santiago esta semana, en específico el día miércoles, aunque también se esperan lluvias el fin de semana.

La alerta de Senapred por el evento meteorológico está dirigida para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Esta se emitió además tras la advertencia de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), de la presencia de rachas de viento de hasta 60 km/h en la zona cordillerana durante este martes y hasta el miércoles.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó la posibilidad de ocurrencia de aluviones y deslizamientos de tierra de manera moderada para las zonas de la cordillera de la costa y la precordillera.

Revisa los milímetros estimados de precipitaciones y la velocidad del viento para este sistema frontal