Lluvia y viento en Santiago: Dan a conocer horario y cantidad de milímetros que caerán en la capital

Lluvia, viento y frío se espera para este miércoles en Santiago, donde la temperatura máxima apenas alcanzará los 13°.

Este lunes, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, se refirió al sistema frontal que afectará durante primeras horas del miércoles a la región Metropolitana.

Göller indicó que las precipitaciones llegarán a la zona central durante la madrugada de aquel día, cerca de las 05:00. La lluvia se mantendría por varias horas y deberían declinar pasadas las 16 horas.





Además, señaló que la cantidad de agua es variable, pero el rango aproximado se estima entre los 5 y 15 milímetros. Además, el frío también dirá presente, ya que la temperatura máxima apenas alcanzará los 13°.