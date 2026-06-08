Rachas de hasta 90 km/h: DMC emite aviso por vientos para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica de Chile, el evento meteorológico será ocasionado por condición sinóptica denominada “Frente frío”.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este lunes un aviso producto de las rachas de viento que se harán presentes en tres regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, una de las alertas comenzará la mañana de este martes hasta la tarde del jueves 11 de junio en las regiones de:

La Araucanía

Los Lagos

Aysén

En la misma línea, el organismo advirtió que las rachas podrían llegar a los 70 km/h y a 90 km/h en zonas insulares.

Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica, durante este lunes este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Frente frío.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de La Araucanía

Región de Los Lagos

Región de Aysén