Puma fue baleada: Encuentran cadáver del animal con 25 perdigones cerca de San José de Maipo

Este hallazgo se dio luego que el equipo de Refugio Animal Cascada fue avisado por un grupo de kayakistas de la presencia de la felina fallecida en el río.

El centro de rehabilitación, reintroducción y exhibición de fauna nativa Refugio Animal Cascada, informó que encontró muerta a una puma.

Esto ocurrió tras recibir una denuncia el pasado fin de semana, donde tras realizar una necropsia al cuerpo, lograron extraer cerca de 25 perdigones y tres postones desde el animal.

Cabe señalar que este hallazgo se dio luego que el equipo fuera avisado por por un grupo de kayakistas de la presencia de la puma fallecida en el río, cerca de San José de Maipo.





Kendra Ivelic, directora del Refugio Animal Cascada, señaló: “Era una puma que llevaba por lo menos una semana muerta, por su estado de descomposición. La causa de muerte fue una hemorragia interna”, partió señalando.

“No sabemos si la mataron y tiraron al río para deshacerse del cadáver o si la puma cayó al río escapando. Tampoco sabemos muy bien el lugar donde pudo haber sucedido porque el nivel del río bajó mucho esta última semana”, agregó.