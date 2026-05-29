Día del Patrimonio 2026: Estas son las actividades gratuitas para este fin de semana

Son más de 4 mil panoramas en todas las comunas, ciudades y regiones de Chile. Descubre acá todos los lugares a los que puedes asistir.

Este fin de semana se celebrará una nueva edición del Día del Patrimonio, la festividad cultural más grande del país, en la que los chilenos repletan las calles para disfrutar de su patrimonio.

Como cada año, son cientos de actividades gratuitas las que reciben a miles de personas. Recorridos por museos, distintas instituciones y talleres son algunos de los panoramas que abren sus puertas este sábado 30 y doming0 31.





Actividades gratuitas este fin de semana en los Día del Patrimonio 2026

Este año, el Día del Patrimonio Cultural alcanzó un récord histórico de actividades inscritas: más de 4 mil en todas las comunas del país.

Algunas de las más esperadas, como en todas sus ediciones, son las visitas al:

Palacio de La Moneda

Centro Cultural La Moneda

Museo Histórico Nacional

Museo Nacional de Historia Natural

Museo Nacional de Bellas Artes

Congreso y ex Congreso Nacional de Chile

Teatro Municipal de Santiago

Palacio Cousiño

Banco Central de Chile

Sitios de Memoria del Estadio Nacional

Sin embargo, esos diez lugares son solo unos pocos de los que estarán disponibles para asistir a celebrar su patrimonio. En todas las comunas, ciudades y regiones es posible sumarse a esta jornada durante el fin de semana.

Para encontrar todos los panoramas de manera más fácil, el sitio web del Día del Patrimonio cuenta con un buscador que incluye distintos filtros. Si deseas utilizarlo haz click en la siguiente imagen.

Con él podrás escoger dónde asistir según la región e incluso la comuna en la que vives, la modalidad de la actividad deseada, el día y el horario que te acomode, entre otros.

También, puedes buscar tu panorama ideal, de manera manual, al ingresar el nombre de las actividades o instituciones.

Otra opción disponible en el sitio web del Día del Patrimonio es un mapa interactivo de Chile, en el que podrás navegar y encontrar todas las actividades presenciales a lo largo del país.