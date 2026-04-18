“Eso no es amor”: Felipe Matus reveló momento en que intervino entre su hermana y Camilo Huerta

El hermano de Marité reveló un episodio donde, a su parecer, “de ahí ya creo que tuvo un cambio de switch”.

Felipe, hermano de Marité Matus, conversó con Primer Plano este viernes y desclasificó el episodio que le hizo intervenir en la relación de la empresaria con Camilo Huerta.

La situación se dio durante una celebración del Día de la Madre en la casa de Marité en Chicureo, donde Felipe llegó con sus hijos a celebrar en familia.





¿Qué dijo Felipe Matus?

En ese momento, el hermano de Matus confesó: “La Mari estaba ahí haciendo el pebre, yo estaba armando la carne y le dice (a Camilo): ‘Mi amor: ¿Por qué no me regalas flores?'”.

La pregunta encendió las alarmas en Felipe, dado que Camilo comenzó a mirar hacia los lados de manera nerviosa y luego contestó: “Es que no…”.

Marité lo interrumpió para agregar: “Pero yo te deposito”, lo que habría generado que Camilo cambiara su actitud: “Sí, mi amor. Te voy a traer las más grandes, las más hermosas, 50 rosas rojas, voy enseguida”, reveló Felipe.

En medio de su molestia, el hermano de Matus esperó a que Huerta saliera de la casa y luego decidió intervenir: “¿En serio, Marité?”, preguntó, a lo que ella respondió: “¿Qué cosa?”.

“Mari, pero ¿cómo soy tan lesa? Una mujer guapa como tú, una mujer exitosa, buena mamá, no tiene que andarle pidiendo a una persona que le compre flores y menos que ella misma se las pague”, respondió Felipe.

En esa misma línea, complementó: “¿A quién quieres engañar? ¿Te quieres engañar a ti misma? Esta cuestión no va pa’ ninguna parte. Y ahí yo le dije, se la puse bien colorada y de ahí ya creo que tuvo un cambio de switch porque yo, entre comillas, la remecí”.

“Eso no es amor, o sea, estás comprando a alguien, entre comillas, para que te regales flores y con tu dinero”, cerró Felipe, quien admitió que nunca mantuvo una buena relación con Camilo.

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