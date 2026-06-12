¿Ya nació su bebé? Wilma González enciende las alarmas tras publicar fotografía en una clínica

La modelo espera a su segunda hija junto a su esposo, Nicolás Seguel.

Este viernes, Wilma González encendió las alarmas en redes sociales tras publicar una fotografía junto a su esposo, Nicolás Seguel, en una clínica.

La modelo se encuentra en la recta final del embarazo de su segunda hija, fruto de este matrimonio.





¿Wilma González dio a luz a su hija?

Al respecto, en los últimos días, González había manifestado síntomas diversos a nivel corporal y durante la madrugada de este viernes publicó una selfie en su cuenta de Instagram.

En ella aparece sonriendo a la cámara junto a Nicolás en una clínica, mientras ella viste la bata quirúrgica.

Además, la modelo etiquetó a su esposo y agregó un emoji de corazones y un pollito saliendo de un huevo, lo que se utiliza para hablar del nacimiento de un bebé.

Nicolás no reposteó la publicación hasta la mañana de este viernes y ninguno de los dos ha entregado detalles sobre el estado gestacional de Wilma.

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