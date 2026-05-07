“12 años mayor que él”: Wilma González enfrentó críticas por diferencia de edad con su marido

La ex chica reality, quien está a pocas semanas del nacimiento de su segundo hijo, expresó que “eligió muy bien”, aún cuando muchos le advirtieron que la relación no duraría.

Wilma González emocionó este jueves al publicar un emotivo video donde enfrentó las críticas por su relación con Nicolás Seguel, su marido quien es 12 años mayor que ella.

Si bien en el registro recordó que muchas personas le advirtieron que la relación no perduraría, ella mostró cómo ha avanzado su matrimonio y su actual embarazo.

Vale recordar que la ex chica reality y el empresario iniciaron su relación hace ocho años, en 2018. La propia González reveló en una oportunidad que conoció a Nicolás cuando él tenía 16 años, luego que él le pidiera una foto en un aeropuerto.





El romántico video de Wilma González

“12 años mayor que él y, para muchos, con eso bastaba para decir que esta historia tenía un final. Que no queríamos lo mismo, que no estábamos en el mismo momento”, partió diciendo en el video.

“Y hoy, casi ocho años después, casados y esperando a nuestra hija, solo puedo pensar una cosa: que elegí muy bien. Gracias por tanto vida mía”, expresó en la red social.

El propio seguel reaccionó a la publicación y contestó a su esposa: “Si soy tu fan, mi amor. Tu fan de marido, tu fan de compañero de vida, tu fan de saber que serás la madre de nuestra hija, porque eres una súper mamá con Nohita, mi campeoncito”.

“Dios y el destino no bastaba con juntarnos 1 vez, sino que 3 veces en distintos momentos y años para la cual no nos separamos más y aquí estamos, añadiendo momentos a nuestra historia”, celebró.

Mira el video a continuación: