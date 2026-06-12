“Qué feo que…”: La respuesta de Diego Pánico tras polémicos dichos de Lelo y usuarios en redes por su hospitalización

El influencer también ha recibido malos comentarios de otras personas en redes sociales y aseguró tajantemente que “Dios tiene la última palabra”.

Este jueves, Diego Pánico reapareció en redes sociales y confirmó que sigue internado, pero salió de riesgo vital tras sufrir trombosis en sus dos piernas.

El influencer agradeció a Adriana Barrientos y al resto de sus amigos por cuidarlo, así como también respondió a quienes se han burlado de su estado de salud.

¿Qué dijo Lelo sobre Diego Pánico?

Esto, luego de que Erick Manosalva, también conocido como “Lelo”, asegurara: “Qué bueno lo que le pasó al Diego Pánico, en verdad no me da ni siquiera un cargo de conciencia ni nada”.

En esa misma línea, agregó: “Todo lo que está pasando se lo merece por el karma, por haber sido tan m… y tan mala persona”.

Al respecto, Diego señaló en sus historias de Instagram: “Yo no tengo récord con nadie, ni mala onda hacia nadie ¡Yo estoy luchando por salir de esta!”.

En esa misma línea, agregó: “No entiendo cuál es la necesidad de la gente de mandarme mensajes diciéndome: ‘Vuela alto'”.

“Hasta una persona pública y que salió de un reality me escribe eso; no daré energía a esas cosas: Dios tiene la última palabra”, mencionó el influencer.

Finalmente, Diego concluyó: “Qué feo que usen mi enfermedad para ser nombrados o que medios les den espacio. Yo saldré de esta porque saldré; quedan muchos sueños aún por vivir, metas por cumplir”.

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