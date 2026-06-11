“Nunca fui mamá…”: El gesto de Adriana Barrientos que emocionó a Diego Pánico mientras estaba en la UTI

A través de Instagram, el influencer publicó una fotografía junto a la modelo, agradeciéndole públicamente el apoyo que le brindó mientras enfrentaba un complejo cuadro de trombosis.

Tras reaparecer en redes sociales, el influencer Diego Pánico compartió un emotivo mensaje en el que destacó el importante rol que cumplió Adriana Barrientos durante su delicado estado de salud.

A través de Instagram, el joven publicó una fotografía junto a la modelo y panelista de televisión, agradeciéndole públicamente el apoyo que le brindó mientras enfrentaba un complejo cuadro de trombosis que lo mantuvo internado en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI).

El emotivo mensaje dedicado a Adriana Barrientos

En su publicación, Diego recordó una conversación que tuvo con Barrientos cuando fue informado de que sería trasladado a Los Ángeles para continuar con su recuperación junto a su familia.

“Gracias por no dejarme solo. Ese día nos informaron que sería trasladado a Los Ángeles, Chile, y Adriana, entre lágrimas, me dijo: ‘Yo nunca fui mamá, pero si hubiera tenido un hijo, me hubiera gustado que fueras tú’. Ella no quería que me fuera “, escribió.

El influencer también actualizó su estado de salud y reconoció que aún enfrenta complicaciones derivadas de la enfermedad.

“La lucha sigue, porque no estoy bien; mi pierna derecha está llena de coágulos, pero aquí sigo, con fuerza”, agregó.

Su mensaje concluyó con una frase cargada de fe, la misma que ha repetido en sus recientes publicaciones: “Dios tiene la última palabra”.





Adriana Barrientos fue quien alertó sobre delicado estado

Cabe recordar que fue la propia Adriana Barrientos quien dio a conocer públicamente la gravedad del estado de salud de Diego Pánico durante los primeros días de hospitalización.

La panelista compartió una fotografía desde la clínica y pidió a sus seguidores realizar una cadena de oración por su amigo. Posteriormente, confirmó que el influencer se encontraba en riesgo vital debido a una compleja trombosis.

“Diego está en riesgo vital, está en este minuto en la UTI, entró por ley de urgencia y está con una trombosis en la pierna sumamente complicada”, señaló en aquel momento.

Asimismo, explicó que los médicos monitoreaban la presencia de múltiples coágulos, advirtiendo que existía preocupación por posibles complicaciones mayores.

Ahora, tras superar las primeras 72 horas que calificó como críticas, Diego Pánico continúa recuperándose junto a su familia en Los Ángeles, mientras sigue sometido a evaluaciones médicas por la trombosis que afecta ambas piernas.

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