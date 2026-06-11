“Sigo con riesgo”: Diego Pánico reapareció en redes tras delicada hospitalización en la UTI

A través de Instagram, el influencer y exparticipante de Fiebre de Baile compartió un extenso mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas durante este complejo proceso de salud.

El influencer Diego Espinoza, más conocido como Diego Pánico, reapareció públicamente este jueves luego de permanecer hospitalizado en estado grave, una situación que incluso lo mantuvo en riesgo vital durante varios días.

A través de Instagram, compartió un extenso mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas durante este complejo proceso de salud, revelando además que continúa enfrentando complicaciones médicas.

Cabe recordar que las alarmas se encendieron el pasado 5 de junio cuando Adriana Barrientos, amiga cercana del creador de contenidos, reveló que se encontraba hospitalizado “en riesgo vital” en la Unidad de Tratamiento Intermedia (UTI).

Diego Pánico estuvo internado en la UTI

Mediante una historia de Instagram, Diego relató que las primeras horas de su emergencia fueron especialmente críticas. “Ha sido una semana muy compleja. Las primeras 72 horas fueron de riesgo vital. Estuve internado en la UTI, sedado, sin poder responder mensajes, sin saber qué iba a pasar conmigo“, escribió.





El exparticipante de Fiebre de Baile señaló que actualmente se encuentra en Los Ángeles, su ciudad natal, acompañado por su familia mientras continúa su recuperación.

En el mismo mensaje, Diego explicó que todavía enfrenta riesgos debido a un delicado cuadro de salud.

“ Sigo con riesgo, porque tengo trombosis en la pierna derecha y también una trombosis silenciosa en la izquierda. El cirujano va a evaluar ahora mi sangre para ver qué está pasando”, detalló.

Además, recordó que ya había enfrentado una situación similar durante su adolescencia. “Ya me ocurrió a los 15 años, así que estoy muy atento”, comentó.

“La lucha continúa”

Horas más tarde, el comunicador publicó una nueva reflexión en la que agradeció el apoyo recibido durante estos días.

“La lucha continúa, pero gracias a Dios hoy puedo estar junto a mi familia, abrazando el amor y el apoyo que tanto necesito para seguir resistiendo“.

Asimismo, reconoció que el proceso ha sido difícil tanto física como emocionalmente. “Hay heridas que no se ven y noches que parecen interminables, pero me aferro a la fe y a la esperanza de que algún día todo este sufrimiento quedará atrás“.

Finalmente, Diego Pánico agradeció a quienes han estado pendientes de su estado de salud: “Gracias de corazón por acompañarme en este proceso, por no soltar mi mano cuando más lo he necesitado y por ayudarme a encontrar luz en medio de tanta tristeza“.