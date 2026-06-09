“Está estable dentro de su gravedad”: Diego Pánico será trasladado a su ciudad natal por presunta trombosis en una de sus piernas

En dicho lugar se encuentra su médico de cabecera, quien evaluará el estado de salud del influencer.

Este lunes, Adriana Barrientos actualizó el estado de salud de Diego Pánico y reveló que el influencer será trasladado a su ciudad natal, Los Ángeles, en la región del Biobío.

Esto, debido a que en dicho lugar se encuentra su médico de cabecera, quien ya había atendido una situación similar en el pasado.





¿Cómo se encuentra Diego Pánico?

A través de su cuenta de Instagram, Adriana reveló: “Vine a despedirme porque Diego va a partir a su ciudad natal, a Los Ángeles, en donde está su médico de cabecera esperándolo”.

En esa misma línea, explicó: “Él está estable dentro de su gravedad, pero gracias a Dios, ya va a partir con su familia y todo a su ciudad natal”.

Finalmente, el médico en cuestión operó a Diego a los 15 años por un problema de salud similar.

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