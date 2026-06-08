“Se lo merece”: Lelo se llena de críticas por desafiantes declaraciones sobre grave estado de salud de Diego Pánico

La noticia del grave estado de salud del influencer fue comentada por el exintegrante de Yingo, quien señaló que se alegraba del hecho producto del daño sufrido por parte de Pánico.

Preocupación existe en el mundo del espectáculo por el estado de salud de Diego Pánico, quien fue internado de urgencias debido a una trombosis en una de sus piernas.

La noticia fue dada a conocer por Adriana Barrientos, cercana al influencer, quien señaló que la situación era extremadamente grave y el joven se encontraba en riesgo vital.

“Tiene muchos coágulos en las piernas y si eso le llega a subir al corazón o a la cabeza, sería tremendo”, afirmó “La Leona”.





Lelo se llena de críticas por comentarios sobre Diego Pánico

La noticia del grave estado de salud de Diego Pánico fue comentado por Lelo, reconocido exintegrante del programa juvenil Yingo, quien señaló que se alegraba, ya que Pánico le había hecho mucho daño.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Lelo señaló: “Todos en contra de mí ahora por haber dicho ‘que bueno lo que le pasó al Diego Pánico’ en verdad no me da ni siquiera un cargo de conciencia ni nada”.

“Porque él fue muy m… conmigo, me hizo mucho daño, inventó cosas de mí y de eso nadie se apiadó. Pero ahora, como él está mal, ‘¡ay pobrecito!’, es una mojigata. Todo lo que está pasando se lo merece por el karma, por haber sido tan m… y tan mala persona“, manifestó.

El video comenzó a llenarse de comentarios, donde los usuarios criticaban las palabras de Lelo, señalando que era delicado el tema de la salud de las personas, mientras otros lo acusaban de querer pantalla.