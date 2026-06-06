La tragedia familiar que complicó hospitalización de Diego Pánico: Adriana Barrientos alertó

Una compleja situación personal habría marcado las horas previas a que sus cercanos conocieran lo que estaba ocurriendo con el influencer.

Durante las últimas horas, el influencer Diego Pánico generó preocupación entre sus seguidores luego de ser internado de urgencia en una Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) debido a un complejo cuadro de salud.

La situación se conoció a través de sus cercanos, quienes posteriormente entregaron detalles sobre su estado, que estaría afectado por una trombosis que incluso requeriría de una intervención quirúrgica.

Delicado momento familiar previo a hospitalización

Sin embargo, la hospitalización del creador de contenidos coincidió con una difícil situación familiar que habría impedido comunicarles la internación del influencer. Esto, porque mientras Diego permanecía internado, su familia enfrentaba el fallecimiento de un primo producto de un accidente.





Fue Adriana Barrientos quien explicó que debido a este escenario no existió información inmediata sobre lo que estaba ocurriendo. “No se había contactado con nadie para avisarle que él había sido ingresado a la UTI”, relató.

La panelista agregó que esta coincidencia de hechos generó momentos de gran incertidumbre para la familia. “Fue una noche sumamente complicada”, aseguró, dando cuenta del complejo momento que enfrentaron mientras intentaban conocer el estado de salud de Diego.