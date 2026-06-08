“Está complicado el tema”: Adriana Barrientos actualiza estado de salud de Diego Pánico y cercanos se pronuncian

El influencer se encontraría “estable dentro de su gravedad” a la espera del término de su medicación, donde se evaluarán los pasos a seguir.

Durante la noche de este domingo, Adriana Barrientos actualizó el estado de salud de Diego Pánico, tras ser hospitalizado por una presunta trombosis en sus piernas.

Además, los cercanos del influencer, cuyo nombre real es Diego Espinoza, utilizaron su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño.





“Está rodeado del amor de su familia y de sus amigos más cercanos”

A través de la cuenta de Instagram de Diego, Adriana señaló que “está un poco complicado el tema, por eso les pido que vayan a dejarle mucho amor y mucho cariño”.

Horas antes, la panelista de farándula había precisado que el influencer “se mantiene estable dentro de su gravedad”.

Cabe destacar que Diego está recibiendo un tratamiento de tres días para mejorar su estado de salud y, una vez terminado ese plazo, se evaluará una posible operación.

Por su parte, los cercanos de Diego indicó: “Les escribimos quienes estamos acompañando a Diego en estos días. Queremos agradecer de corazón cada mensaje, oración, muestra de cariño y buena energía que han enviado”.

“Diego está rodeado del amor de su familia y de sus amigos más cercanos. Cada gesto cuenta, y cada palabra de apoyo llega”, precisaron.

Finalmente, el círculo íntimo del influencer concluyó: “Les pedimos que sigan teniéndolo presente en sus pensamientos y oraciones para que todo salga bien y podamos tenerlo de vuelta con nosotros muy pronto”.

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