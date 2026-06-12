Betsson: Más de 60 años de historia, deporte e innovación

La historia de Betsson reúne más de 60 años de experiencia y más de 40 premios internacionales solo en 2025. Desde su origen en Suecia, la empresa pasó a convertirse en un actor global de la industria del iGaming, con foco en innovación, deporte, transparencia y juego responsable.

La compañía nació en 1963 y, desde entonces, ha construido una sólida reputación y una importante trayectoria marcada por la evolución del entretenimiento online. Hoy, Betsson Group cotiza en Nasdaq Estocolmo, lo que implica que sus resultados financieros son públicos y que la empresa opera bajo estándares propios de una compañía europea listada en bolsa.

Ese respaldo también se refleja en los reconocimientos que ha recibido la marca. Durante 2025, Betsson obtuvo más de 40 premios internacionales en distintas categorías de la industria, y acabó de recibir el premio SBC Americas a la Iniciativa Socialmente Responsable del Año por su campaña con Boca Juniors sobre juego responsable, uno de los principales pilares que la compañía fortalece constantemente.

Latinoamérica, deporte y pasión de los hinchas

La expansión de Betsson en Latinoamérica comenzó en 2008, con Perú como su primer mercado en la región. Desde entonces, la marca ha logrado alta recordación y presencia en distintos países, apoyada también por oficinas en Bogotá y Argentina.

Uno de los puntos más visibles de ese crecimiento ha sido su vínculo con el deporte. Betsson ha desarrollado alianzas con clubes importantes del continente, como Boca Juniors, Racing Club y Atlético Nacional, instituciones que reúnen historia, identidad, un palmarés indiscutible de títulos locales e internacionales, y comunidades de hinchas profundamente conectadas con sus equipos.

A través de estos patrocinios, la marca ha buscado acercar los clubes a sus fanáticos mediante experiencias, contenidos y activaciones que acompañan la emoción de cada competencia. En una región donde el fútbol se vive con intensidad, ese vínculo permite conectar con audiencias que siguen a sus equipos dentro y fuera de la cancha.

Más allá del fútbol

Aunque el fútbol ocupa un lugar central en su presencia deportiva, Betsson también ha impulsado otras disciplinas. En Perú, por ejemplo, ha apoyado el deporte femenino con la Liga Peruana de Vóley Betsson y el desarrollo del pádel, deporte que ha ganado cada vez más protagonismo en la región, a través del Betsson Lima Pádel Series.

Con esto, la marca amplía su relación con el deporte y se vincula con nuevas comunidades de fanáticos, reforzando una presencia que no depende solo de los grandes partidos, sino también de distintas formas de vivir la competencia.

Juego responsable como parte del negocio

En una industria donde la confianza es clave, el juego responsable se ha convertido en uno de los focos más relevantes para Betsson. La compañía cuenta con soporte disponible 24/7 para sus usuarios y herramientas orientadas a que ellos puedan mantener mayor control sobre su experiencia.

Entre esas herramientas se encuentran los límites de tiempo de juego y de depósitos, las pausas y la autoexclusión, medidas que buscan promover una experiencia más segura y responsable.

A más de seis décadas de su origen, Betsson combina historia, tecnología, presencia regional, vínculo con el deporte y una mirada enfocada en la responsabilidad. En una industria cada vez más competitiva, la marca busca reforzar su lugar no solo desde la innovación, sino también desde la confianza y la conexión con los fanáticos.

Con ese recorrido, Betsson llega al Mundial con una propuesta que busca acompañar La fiesta del fútbol desde la emoción de los hinchas, la energía de cada partido y la pasión que convierte al deporte en una experiencia compartida dentro y fuera de la cancha.