Por fuertes vientos y caídas de árboles: Hay más de 30 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó el balance tras un monitoreo del suministro eléctrico en los hogares.

Más de 30 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, debido a fuertes vientos que provocaron caídas de árboles y postes del cableado de luz.

Así lo informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En total son 30.211 habitantes afectados , según el monitoreo del organismo.

Comunas más afectadas por cortes de luz

A partir del reporte actualizado a las 12:00, la comuna más afectada por los cortes de luz es Puente Alto con 13.003 clientes sin suministro eléctrico.

A ella le sigue Pirque con 5.087, después Peñalolén con 3.035 y Buin con 2.643.

Brigadas CGE 👷🏻 se dirigen al sector Lo Arcaya, en la comuna de #Pirque, para realizar las labores de reparación de infraestructura eléctrica dañada, debido a la caída de árboles desde terrenos particulares. Estos trabajos permitirán la reposición del servicio ⚡ pic.twitter.com/L9YcCnOVjN — CGE Clientes (@CGE_Clientes) June 12, 2026

Estas fotografías muestran que la interrupción del suministro eléctrico en el sector El Recurso, en la comuna de #Buin, se debe a la caída de un árbol, fuera de la franja de seguridad, el cual ha provocado daños en la infraestructura eléctrica. Nuestras brigadas 👷‍♂️ se dirigen al… pic.twitter.com/1nUCR3tjMl — CGE Clientes (@CGE_Clientes) June 12, 2026

¿Cómo reportar un corte de luz?

Enel cuenta con diferentes canales para que clientes sin suministro eléctrico puedan reportar su situación y la compañía tendrá que informar los tiempos aproximados de recuperación de servicio.

En caso de tener problemas con cortes de luz puedes comunicarlo a través de estas alternativas: