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Por fuertes vientos y caídas de árboles: Hay más de 30 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó el balance tras un monitoreo del suministro eléctrico en los hogares.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Más de 30 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, debido a fuertes vientos que provocaron caídas de árboles y postes del cableado de luz.

Así lo informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En total son 30.211 habitantes afectados, según el monitoreo del organismo.

Comunas más afectadas por cortes de luz

A partir del reporte actualizado a las 12:00, la comuna más afectada por los cortes de luz es Puente Alto con 13.003 clientes sin suministro eléctrico.

A ella le sigue Pirque con 5.087, después Peñalolén con 3.035 y Buin con 2.643.

¿Cómo reportar un corte de luz?

Enel cuenta con diferentes canales para que clientes sin suministro eléctrico puedan reportar su situación y la compañía tendrá que informar los tiempos aproximados de recuperación de servicio.

En caso de tener problemas con cortes de luz puedes comunicarlo a través de estas alternativas:

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