Municipio de Puente Alto denuncia reducción en la frecuencia de micros: Vecinos esperarían hasta 40 minutos

Mediante un oficio al Ministerio de Transportes, el alcalde Matías Toledo detalló todos los puntos de la comuna en los que se registran problemas.

En el último tiempo, en la comuna de Puente Alto, se pueden ver aglomeraciones de personas en los paraderos. Los usuarios denuncian largas esperas para poder abordar los buses.

Es por esto que el municipio ofició al Ministerio de Transportes, denunciando una reducción en la frecuencia y la capacidad del sistema de transporte público. Junto a esto, detalló todos los puntos en los que se registran problemas.

Desde el Ejecutivo, anunciaron esta tarde dos nuevos recorridos para intentar subsanar este problema.

Municipio de Puente Alto ofició a Transporte por reducción en la frecuencia del transporte público

Paraderos colapsados, filas interminables y usuarios esperando por largos minutos una micro, que muchas veces llega repleta de pasajeros. Los recorridos que antes ya eran extensos, hoy toman incluso más tiempo.

Ese es el escenario que enfrentan día a día los vecinos de Puente Alto, sobre todo aquellos que salen y vuelven a sus hogares en horarios concurridos.





Desde la Municipalidad de Puente Alto aseguran que al incremento de pasajeros, ahora se sumaría otro inconveniente: la disminución en la frecuencia de los buses.

“Esto nos tiene preocupados porque es una comuna dormitorio y generalmente nos demoramos entre una y dos horas en retornar a nuestro hogar “, planteó el alcalde Matías Toledo.

El jefe comunal agregó que “hoy lo que manifiesta la comunidad es que existen retrasos de hasta de 40 minutos en algunos puntos“.

Toledo además mantuvo una reunión con el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). Tras la cita, Eduardo Castro, su director anunció dos nuevos recorridos al sistema Red Movilidad a partir del 30 de mayo.

“Beneficiarán a 30 mil personas. Con ello, mejoraremos la conectividad de La Platina, comuna de La Pintana, hacia el hospital Sotero del Río. Y el otro servicio mejorará la oferta en la comuna de la Florida hacia el metro Macul“, expuso.