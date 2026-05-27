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Rescatan a 50 perros víctimas de violencia, hacinamiento e insalubridad en criadero ilegal de La Florida

Una fundación llegó al lugar para ponerlos a salvo, entregarles atención veterinaria, alimento y un espacio seguro para que puedan comenzar su recuperación.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

En un criadero ilegal en La Florida, cerca de 50 perros permanecían en malas condiciones sanitarias. Entre jaulas improvisadas, espacios reducidos y suciedad acumulada estaban los animales.

Una fundación llegó al lugar para ponerlos a salvo, entregarles atención veterinaria, alimento y un espacio seguro para que puedan comenzar su recuperación.

Todo se gestó a través de una denuncia de los vecinos. Así fue como equipos de la Municipalidad de La Florida, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Seremi de Salud llegaron a fiscalizar.

Allí se encontraron con perros de diversas razas, enjaulados solo para fines reproductivos. Con evidentes signos de maltrato animal, hacinamiento e insalubridad. Dichas condiciones representan una grave infracción a la Ley de Tenencia Responsable.

La fundación que intervino para sacar a los perros de ese lugar, hoy trabaja en su recuperación, entregándoles atención, refugio y los cuidados necesarios para comenzar una nueva vida.

Necesitamos muchos aportes para seguir implementando esto. Todos los perritos los trajimos para acá y viene un proceso largo con todos los exámenes”, explicó Sonia Urrutia, directora de Fundación Ayuda Callejeros.

Es por esto que realizó una especial petición: “Son cerca de 500 mil pesos solamente en la ecografía, así que yo los invito a que nos sigan en Fundación Ayuda Callejeros y que se puedan hacer socios“.

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