Rescatan a 50 perros víctimas de violencia, hacinamiento e insalubridad en criadero ilegal de La Florida

Una fundación llegó al lugar para ponerlos a salvo, entregarles atención veterinaria, alimento y un espacio seguro para que puedan comenzar su recuperación.

En un criadero ilegal en La Florida, cerca de 50 perros permanecían en malas condiciones sanitarias. Entre jaulas improvisadas, espacios reducidos y suciedad acumulada estaban los animales.

Una fundación llegó al lugar para ponerlos a salvo, entregarles atención veterinaria, alimento y un espacio seguro para que puedan comenzar su recuperación.

Todo se gestó a través de una denuncia de los vecinos. Así fue como equipos de la Municipalidad de La Florida, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Seremi de Salud llegaron a fiscalizar.

Allí se encontraron con perros de diversas razas, enjaulados solo para fines reproductivos. Con evidentes signos de maltrato animal, hacinamiento e insalubridad. Dichas condiciones representan una grave infracción a la Ley de Tenencia Responsable.





La fundación que intervino para sacar a los perros de ese lugar, hoy trabaja en su recuperación, entregándoles atención, refugio y los cuidados necesarios para comenzar una nueva vida.

“Necesitamos muchos aportes para seguir implementando esto. Todos los perritos los trajimos para acá y viene un proceso largo con todos los exámenes”, explicó Sonia Urrutia, directora de Fundación Ayuda Callejeros.

Es por esto que realizó una especial petición: “Son cerca de 500 mil pesos solamente en la ecografía, así que yo los invito a que nos sigan en Fundación Ayuda Callejeros y que se puedan hacer socios“.