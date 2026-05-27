Los líos del “King”: Reconocido periodista deportivo habría pagado millonaria cifra en deuda de Arturo Vidal con casa de cambio

En CHV Noticias se indicó que el volante de Colo Colo seguiría debiendo dinero, ya que el monto sustraído serían $65 millones y no 50 como se dijo en un primer momento.

Arturo Vidal ha hecho noticia en las últimas semanas por temas judiciales tras una millonaria deuda a una casa de cambio por un presunto robo.

Y aunque el propio jugador de Colo Colo afirmó que todo se trataba de un malentendido, en CHV Noticias se indicó que el volante seguiría debiendo 15 millones de pesos, ya que el monto sustraído serían $65 millones y no 50 como se dijo en un primer momento.

Además, se informó que el reconocido periodista deportivo Maks Cárdenas pagó 15 millones, que se suman a los 35 que ya había cancelado el “Rey”. Todos los detalles de esta nueva arista del caso, los cuenta Sergio Jara.